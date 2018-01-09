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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области в новогоднюю ночь дед с двумя внуками задохнулись угарным газом
09.01.2018 г. 06:47
Фото с сайта 33.mchs.gov.ru
По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Как сообщил источник Znak.com, трагедия произошла под утро 1 января в квартире дома в поселке Межозерный Верхнеуральского района. 60-летний хозяин квартиры, скорее всего, уснул с непотушенной сигаретой.
В результате диван, на котором он спал, начал тлеть и квартира наполнилась дымом. Задохнулся сам виновник пожара и двое его внуков 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Они спали в той же комнате. По информации издания, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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