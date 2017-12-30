Самолет авиакомпании "Россия" вынужденно вернулся в аэропорт Челябинска из-за поломки двери

Фото: Юсупова Ирина

Борт, следовавший в Санкт-Петербург, около часа находился в небе над городом, чтобы израсходовать топливо. Об этом "Челябинскому эху" сообщили пассажиры рейса SU6462. По их словам, самолет отправился из Челябинска примерно на полчаса позже назначенного времени - около 6 часов 40 минут. Спустя некоторое время после взлета экипаж объявил пассажирам о том, что самолет возвращается в Челябинск по технической причине.

Как рассказали очевидцы, причиной стал шум двери, которую якобы задело трапом. Сейчас люди находятся в аэропорту, некоторые из них опоздали на стыковочные рейсы и паром. По последним данным, согласовывается прилет Боинга из Внуково, который должен забрать пассажиров в Санкт-Петербург. Сломанную дверь будут ремонтировать, ожидается, что сделают это к вечеру. Представители авиакомпании "Аэрофлот" ("Россия" входит в группу "Аэрофлот") обеспечивают пассажиров прохладительными напитками, горячим питанием, при необходимости будет предоставлена гостиница.



Между тем из-за сильного тумана задерживается прибытие самолетов из Москвы, так же как и вылет. Люди уже несколько часов находятся в аэропорту.

Фото: Юсупова Ирина

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Все новости за 30.12.2017 г.»