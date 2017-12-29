В Челябинске нет ни одного дворового катка, пригодного для катания

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Активисты Народного фронта провели проверку и пришли к выводу, что город не готов к цивилизованному зимнему отдыху. Не прошли тест на безопасность даже горки главного ледового городка на площади Революции. Общественники не советуют кататься на них ни взрослым, ни тем более детям.

«На горках мы обнаружили ненормативные выступы, о которые ребенок может запнуться и полететь головой вниз. Есть щели, в которых может застрять как нога ребенка, так и взрослого. Кроме того, мы не увидели специально обученного персонала, который бы контролировал спуск людей с горок, а это обязательное условие ГОСТа», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Много нарушений общественники обнаружили в организации новогоднего отдыха во дворах. Они не нашли ни одного катка, пригодного для катания.

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Все новости за 29.12.2017 г.»