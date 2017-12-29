Мэрия снова запретила Ксении Собчак поставить агитшатры в Челябинске

Фото с сайта uglegorsk.news

Отказ власти объяснили тем, что все площадки в городе заняты под проведение запланированных новогодних мероприятий. Впрочем сторонники Собчак ожидали такой ответ. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» руководитель представительства штаба в регионе Эрнест Лукманов, они будут подавать новые уведомления уже в 2018 году.

«Есть предварительная договоренность с мэрией, что нам разрешат после новогодних каникул. Они только 9-го числа смогут рассмотреть наше новое уведомление. Но я думаю, решение должно быть положительным, все-таки это кандидат в президенты, и нам не имеют право отказать», - сообщил руководитель челябинского представительства штаба Ксении Собчак Эрнест Лукманов.

Работа предвыборного штаба в разгаре, сейчас сторонники Ксении Собчак проводят поквартирный обход, предлагают жителям проголосовать в поддержку кандидата "против всех". До 12 января им предстоит собрать примерно 2,5 тыс. подписей.

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Все новости за 29.12.2017 г.»