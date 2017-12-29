Полиция начала проверку после информации «Челябинского эха» о «вежливых» мошенниках

Фото: Павел Павлов / facebook.com

Об этом корреспонденту нашей радиостанции сообщили в управлении МВД по Челябинску. Вымогатели предлагают автомобилистам заплатить 1 тыс. рублей за сохранность машины. Автовладельцы стали обнаруживать необычные письма, в которых мошенники просят перечислить "пожертвования" на Qiwi кошелек. В тексте указывается номер телефона, куда надо перечислить 1 тыс. рублей.

"Мы не хотим и не будем писать вам угроз и глупостей о поцарапанной краске, пробитых шинах, колотых стеклах и взорванных петардах на крыше авто. Мы просто хотим, как и все нормальные люди, отметить Новый год с семьей и подарками", - сообщается в анонимке.

Авторы не угрожают в явной форме, напротив, даже поздравляют в конце с наступающим Новым годом. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» автомобилист Павел Павлов, такую записку он обнаружил утром сегодня, 29 декабря, под стеклом своего автомобиля. Он сразу написал заявление в полицию.

"Записку я уже передал в правоохранительные органы. Понятно, что небольшую сумму требуют, понятно, что могут как-то навредить, но мне кажется, что надо найти и наказать по всей строгости закона, чтобы другим не повадно было", - рассказал Павел Павлов.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску сообщили, что заявление Павла Павлова зарегистрировано, проводится проверка.

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Все новости за 29.12.2017 г.»