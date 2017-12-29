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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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В Челябинской области начали мониторить региональные трассы
29.12.2017 г. 12:56
Фото с сайта rosavtodor.ru
32 датчика передают данные о дорожной обстановке в единый центр миндора. Система мониторинга обошлась бюджету в 60 млн рублей, сообщил Znak.com министр дорожного хозяйства Челябинской области Дмитрий Микулик.
«Она позволяет оперативно получать данные об обстановке на дорогах, погоде, наличии гололеда или других природных явлениях. Информация идет в режиме реального времени, программа позволяет строить прогнозы на ближайшие часы», - добавил министр.
Пока система работает в тестовом режиме. Постоянно она начнет функционировать после январских праздников. В ближайших планах объединение областной системы мониторинга с аналогичной системой управления федеральных дорог.
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