В ближайшие два-три года в Челябинске дефицита жилья не будет

Фото с сайта devyatka.ru

Вместе с сокращением количества строящихся домов падает и спрос. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил директор агентства недвижимости «Дан-инвест» Валентин Корытный. По его словам, в 2017 году количество вводимых квадратных метров снизилось по сравнению с прошлым годом. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в 2018-м. Однако такая ситуация на рынке недвижимости, по мнению эксперта, не приведет к дефициту жилья.

«Дефицита жилья, на мой взгляд, на сегодняшний день на рынке Челябинска конкретно пока не наблюдается. Что касается того, будет он наблюдаться или нет, мне кажется, что тот объем строительства и тот объем вводимых метров жилья, которые мы видим на сегодняшний день, еще вполне достаточны для того, чтобы дефицита не было в ближайшие два-три года», — рассказал Валентин Корытный.

Дефицит жилья в ближайшее время не прогнозирует и директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. Он озвучил еще одну тенденцию, которая наметилась на рынке недвижимости: банки реже стали давать деньги застройщикам и потенциальным покупателям, работающим в сферах "строительство" и "финансы".

«У застройщиков очень сильно изменились экономические условия, то есть все сложнее занимать деньги у банков, все сложнее занимать деньги на рынке долевого строительства, потому что люди не доверяют. Застройщики строят меньше и существенно меньше, но при этом цена формируется на пересечении предложения и платежеспособного спроса. Соответственно, падает не только предложение. Падает и спрос», — прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

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