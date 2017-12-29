Спасатели открыли круглосуточные посты на Таганае и Иремеле

Фото с сайта chelspasatel.ru

Практика прошлого года показала, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах в праздники требуется постоянно, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. В эти дни наблюдается наплыв любителей активного отдыха. Они приезжают из разных уголков страны и зарубежья.

На территории нацпарков «Таганай» и «Иремель» посты работают с сегодняшнего дня, 29 декабря, и закроются 8 января. В прошлом году за новогодние праздники на спаспостах было зарегистрировано почти 3 тыс. туристов. Бригады выезжали на помощь отдыхающим восемь раз и спасли 14 человек.

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Все новости за 29.12.2017 г.»