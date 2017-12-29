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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
Спасатели открыли круглосуточные посты на Таганае и Иремеле
29.12.2017 г. 12:44
Фото с сайта chelspasatel.ru
Практика прошлого года показала, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах в праздники требуется постоянно, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. В эти дни наблюдается наплыв любителей активного отдыха. Они приезжают из разных уголков страны и зарубежья.
На территории нацпарков «Таганай» и «Иремель» посты работают с сегодняшнего дня, 29 декабря, и закроются 8 января. В прошлом году за новогодние праздники на спаспостах было зарегистрировано почти 3 тыс. туристов. Бригады выезжали на помощь отдыхающим восемь раз и спасли 14 человек.
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