Челябинским туристам рассказали о правилах поведения в пещерах

Многие думают, что зимой у туристов нет доступа к этим объектам. Однако, по словам спелеоархеолога Владимира Юрина, это не так. Например, в Челябинской области пещеры, доступные для зимнего посещения, есть в Увельском районе. Главное — отправляться в путешествие с человеком, который хорошо знаком с объектом.

«Пещеры вообще нужно посещать со специалистом — человек, который знает пещеры, знает меры безопасности. Если такой человек находится, то тогда можно совершать путешествие в любое время года, даже зимой. Ко многим пещерам зимой подъезда нет. Ходим мы пешком 400-500 метров, бывает километр, бывает и два километра от автобуса. Вот у нас в Увельском районе на данный день 165 подземных объектов. Посещаемы многие из этих пещер круглый год», — рассказал Владимир Юрин.

Чтобы путешествие в пещеры было максимально комфортным, туристам нужно брать с собой несколько вещей: запасную одежду, удобную обувь, головной убор, налобный фонарь, перчатки и еду, добавил Владимир Юрин.

«Должна быть специальная вторая одежда, которую вы должны будете снять прежде, чем потом садиться в автобус или автомобиль. Должна быть хорошая обувь — сапоги или ботинки или кроcсовки. Смотря в какую погоду и в какую пещеру. Головной убор обязателен и лучше налобный фонарь, потому что руки должны быть свободны. Если руки заняты, можно упасть и головой об стену удариться. Ну и обязательно все же на руках перчатки и летом, и зимой, потому что есть участки сырые. Если руками ткнулся, то руки грязные, а надо, например, почесать щеку или муха села на щеку, и будешь трогать ее грязной рукой. А так перчатку снял, что надо сделал, снова надел. Ну и плюс нужно брать с собой перекус. Брать чай, конечно, лучше. Чай в термосах», — прокомментировал Владимир Юрин.

Владимир Юрин напомнил и о мерах безопасности при посещении пещер. Их, кстати, нужно соблюдать не только зимой, но и в любое другое время года.

«Первое правило: не вижу — не иду. Как можно идти, если ты не видишь, куда уйти. Второе правило: нельзя ходить в пещеру без экскурсовода, инструктора или взрослых. Дети вообще не имеют право одни лазить. Третье правило: если вы пошли посещать пещеру, об этом кто-то должен знать. Если это не соблюдать, то приводит к трагическим последствиям. У нас меньше, чем раз в год на Урале погибают не только дети, но и взрослые в пещерах в связи с нарушением вот этих трех правил. Некоторые совершили все три нарушения», — сообщил Владимир Юрин.

Все новости за 29.12.2017 г.»