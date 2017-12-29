Дед Мороз на новогодних елках может заработать до 40 тыс. рублей

Фото с сайта 56nv.ru

Это выяснили аналитики портала HeadHunter. В основном Деды Морозы и Снегурочки нужны в агентствах праздников, крупных магазинах, санаториях, досуговых центрах и частных ИП. Такие организации обещают платить актерам от 10 до 20 тыс. в зависимости от количества выступлений. Пик спроса актеров приходится на октябрь-ноябрь. Работодатели предпочитают нанять штат заранее. При этом найти вакансии в этой сфере можно даже сейчас.

Самой дорогой является вакансия для штатного аниматора компании по организации детских праздников. Заработать актер сможет от 30 до 40 тыс. рублей, для этого ему надо провести около 35 праздничных мероприятий.

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