На Южном Урале появилось первое законное коллекторское агентство

Фото с сайта smolnarod.ru

Судебные приставы области выдали организации свидетельство о внесении сведений в госреестр юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Первой легальной коллекторской компанией стало ООО «ЛАЛ». Как сообщают в службе судебных приставов, заявку на регистрацию в реестре руководство организации подало 7 декабря, но подготовка к этому велась практически в течение всего года.

В целом по стране сегодня легализована работа свыше 170 коллекторских агентств.

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