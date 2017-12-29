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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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На Южном Урале появилось первое законное коллекторское агентство
29.12.2017 г. 12:04
Фото с сайта smolnarod.ru
Судебные приставы области выдали организации свидетельство о внесении сведений в госреестр юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Первой легальной коллекторской компанией стало ООО «ЛАЛ». Как сообщают в службе судебных приставов, заявку на регистрацию в реестре руководство организации подало 7 декабря, но подготовка к этому велась практически в течение всего года.
В целом по стране сегодня легализована работа свыше 170 коллекторских агентств.
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