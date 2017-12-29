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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Спасатели напомнили челябинцам, как выжить в новогодние каникулы
29.12.2017 г. 12:02
Сибирский региональный центр МЧС опубликовал рекомендации по безопасности в быту и на дорогах. В ведомстве отметили, что количество пожаров в новогодние праздники обычно возрастает. В связи с этим необходимо тщательно следить за электроприборами, не перегружать проводку. Также пресс-центр ведомства напомнил, что нельзя курить в постели.
"Истлеет обычно полподушки или угол одеяла, а человек погиб, отравившись ядовитым дымом. Или другой пример, глава семьи, покурив на ночь на кухне, бросает окурок в пластмассовое мусорное ведро, оно тлеет, а через час вся семья умирает во сне", - говорится в релизе.
Там же сказано, что обстановка на дорогах может резко осложниться из-за снежных заносов и гололедицы. Учащаются внезапные механические поломки машин, а также случаи пожаров на транспорте от неправильного прогрева, напоминают в центре.
"Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор", - рекомендуют спасатели.
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