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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
«Вежливые» вымогатели предлагают челябинским автомобилистам заплатить 1 тыс. рублей за сохранность машины
29.12.2017 г. 11:57
Автовладельцы стали обнаруживать необычные письма, в которых мошенники просят перечислить "пожертвования" на Qiwi кошелек. В тексте указывается номер телефона, куда надо перечислить 1 тыс. рублей. "Мы не хотим и не будем писать вам угроз и глупостей о поцарапанной краске, пробитых шинах, колотых стеклах и взорванных петардах на крыше авто. Мы просто хотим, как и все нормальные люди, отметить Новый год с семьей и подарками", - сообщается в анонимке.
Авторы не угрожают в явной форме, напротив, даже поздравляют в конце с наступающим Новым годом. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» автомобилист Павел Павлов, такую записку он обнаружил утром сегодня, 29 декабря, под стеклом своего автомобиля. Он сразу написал заявление в полицию.
"Записку я уже передал в правоохранительные органы. Понятно, что небольшую сумму требуют, понятно, что могут как-то навредить, но мне кажется, что надо найти и наказать по всей строгости закона, чтобы другим не повадно было", - сообщил Павел Павлов.
Фото: Павел Павлов / facebook.com
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