Бизнесмен подал иск о банкротстве ЧТЗ

Фото с сайта gubernator74.ru

Иск в Арбитражный суд Челябинской области поступил от предпринимателя Вадима Андреева. В своем заявлении мужчина указал, что «ЧТЗ-Уралтрак» должен ему свыше 6 млн рублей. В эту сумму входит как основной долг, так и проценты за пользование деньгами. Рассмотрение дела назначено на февраль, сообщается в картотеке дел суда.

Основным видом деятельности предпринимателя являются санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем и кондиционеров.

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Все новости за 29.12.2017 г.»