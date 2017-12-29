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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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Бизнесмен подал иск о банкротстве ЧТЗ
29.12.2017 г. 11:55
Фото с сайта gubernator74.ru
Иск в Арбитражный суд Челябинской области поступил от предпринимателя Вадима Андреева. В своем заявлении мужчина указал, что «ЧТЗ-Уралтрак» должен ему свыше 6 млн рублей. В эту сумму входит как основной долг, так и проценты за пользование деньгами. Рассмотрение дела назначено на февраль, сообщается в картотеке дел суда.
Основным видом деятельности предпринимателя являются санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем и кондиционеров.
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