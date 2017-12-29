«Тигра» с елочного базара доставили в суд за неуплату алиментов

Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области

Своему ребенку житель Еманжелинска задолжал 175 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов, должник, «не покладая лап и хвоста», торговал новогодними елками на местном базаре. Об этом судебным исполнителям рассказали, как они сами выразились, «добрые люди». На рынке мужчину и задержали. Он продавал елки в ростовом костюме тигра. Задолженность объяснил тем, что не трудоустроен.

Суд назначил алиментщику 50 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина до полного погашения задолженности не сможет пользоваться водительскими правами. Отказ от обязательных работ может вылиться в административный арест, а затягивание более чем на два месяца срока погашения долга – в уголовную ответственность.

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Все новости за 29.12.2017 г.»