Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.6291р. + 0.1747
- 68.7861р. + 0.5533
Разбор полетов
-
29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
Что будет с экономикой и кошельками жителей Челябинской области после выборов президента?
29.12.2017 г. 11:34
Фото с сайта regionsamara.ru
Финансовый прогноз на 2018 год сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".
Гости в студии: генеральный директор "Академии финансов и биржи" Игорь Файнман и генеральный директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.