Что будет с экономикой и кошельками жителей Челябинской области после выборов президента?

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Финансовый прогноз на 2018 год сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".

Гости в студии: генеральный директор "Академии финансов и биржи" Игорь Файнман и генеральный директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.

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