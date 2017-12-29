В Челябинске таксист устроил массовую аварию с пострадавшими

Фото с сайта 74.мвд.рф

ДТП произошло в ночь на пятницу, 29 декабря, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. 31-летний мужчина за рулем такси врезался в Kia Rio. После этого произошло столкновение еще с четырьмя машинами, сообщают очевидцы. «Иномарка завершала маневр на оранжевый, а Яндекс ее не увидел... ну и пошла жара», - пишет один из свидетелей ДТП. В аварии пострадали пассажиры такси. Также травмы получили два водителя.

Фото: Валерьевич Максим / vk.com

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