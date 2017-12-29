В Челябинской области 21-летний парень на снегоходе врезался в дерево и погиб

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла вечером в четверг, 28 декабря, в лесу под Миассом. Молодой человек был в мотошлеме, управлял снегоходом REV XM 163 без государственных регистрационных знаков. При движении он врезался в дерево и скончался на месте, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. ГИБДД выясняет причины и обстоятельства ДТП. Полицейские уже выяснили, что парень за последний год был оштрафован один раз - за превышение скорости.

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