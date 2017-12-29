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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области 21-летний парень на снегоходе врезался в дерево и погиб
29.12.2017 г. 10:11
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла вечером в четверг, 28 декабря, в лесу под Миассом. Молодой человек был в мотошлеме, управлял снегоходом REV XM 163 без государственных регистрационных знаков. При движении он врезался в дерево и скончался на месте, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. ГИБДД выясняет причины и обстоятельства ДТП. Полицейские уже выяснили, что парень за последний год был оштрафован один раз - за превышение скорости.
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