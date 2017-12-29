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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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В центре Челябинска загорелись троллейбусные провода
29.12.2017 г. 09:50
Фото vk.com/cheltr74
ЧП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса утром сегодня, 29 декабря. Из-за этого было парализовано движение троллейбусов. Они встали на проспекте Ленина в районе Алого поля, а также на участках от ЮУрГУ к Энгельса и от площади Революции к "Детскому миру". Как сообщили пользователи в группе "Подслушано Челябинский транспорт" в соцсети "ВКонтакте", причиной стали неполадки контактной сети в районе Алого поля. Стояли троллейбусы №8, №10, №17, №19 и №26. В настоящее время движение возобновилось.
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