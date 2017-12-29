С февраля из аэропорта Челябинска можно будет улететь в Самару, Астану и Волгоград

Фото с сайта amur.info

Также будет запущено авиасообщение с Ростовом-на-Дону и Горно-Алтайском. Пять новых направлений открыла авиакомпания "Ямал". Список направлений утвержден правительством Челябинской области. Продажи билетов начнутся в ближайшее время, сообщается на сайте аэропорта "Челябинск". Южноуральцам будут доступны следующие маршруты: Челябинск – Самара – Краснодар, Челябинск – Ростов-на-Дону – Минеральные воды, Тюмень – Челябинск – Астана, Тюмень – Челябинск – Волгоград и Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск.



Руководство аэропорта и областные власти считают развитие сети региональных маршрутов стратегической задачей. «Очень серьезная задача стоит не столько в части увеличения пассажиропотока, сколько в развитии сети маршрутов, которые позволят сблизить регионы. В особенности те, которые имеют совместные деловые интересы, интересы в плане развития внутреннего туризма», - прокомментировал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

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