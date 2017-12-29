- -3 ... -5 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.6291р. + 0.1747
- 68.7861р. + 0.5533
-
29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
С февраля из аэропорта Челябинска можно будет улететь в Самару, Астану и Волгоград
29.12.2017 г. 09:34
Также будет запущено авиасообщение с Ростовом-на-Дону и Горно-Алтайском. Пять новых направлений открыла авиакомпания "Ямал". Список направлений утвержден правительством Челябинской области. Продажи билетов начнутся в ближайшее время, сообщается на сайте аэропорта "Челябинск". Южноуральцам будут доступны следующие маршруты: Челябинск – Самара – Краснодар, Челябинск – Ростов-на-Дону – Минеральные воды, Тюмень – Челябинск – Астана, Тюмень – Челябинск – Волгоград и Челябинск – Горно-Алтайск – Красноярск.
Руководство аэропорта и областные власти считают развитие сети региональных маршрутов стратегической задачей. «Очень серьезная задача стоит не столько в части увеличения пассажиропотока, сколько в развитии сети маршрутов, которые позволят сблизить регионы. В особенности те, которые имеют совместные деловые интересы, интересы в плане развития внутреннего туризма», - прокомментировал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 26.12.2017 г. Из-за метеоусловий в челябинском аэропорту задержали рейсы в Москву и Дубай
- 18.12.2017 г. Гендиректора челябинского аэропорта будут судить за самоуправство
- 12.12.2017 г. Снег в аэропорту Челябинска теперь убирают со скоростью 60 км/ч
- 21.11.2017 г. Самолет Челябинск - Москва вынужденно сел в Уфе: пассажирка потеряла сознание
- 16.11.2017 г. Первый этап строительства нового здания челябинского аэропорта завершится в 2020 году