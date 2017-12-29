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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
В Верхнем Уфалее стал снижаться уровень безработицы
29.12.2017 г. 09:26
Фото с сайта U24.ru
За последний месяц он сократился на 0,6%. Теперь составляет 7,8%. Уровень безработицы в городе продолжает снижаться после скачка, который произошел весной в связи с закрытием "Уфалейникеля". Тогда доля нетрудоустроенных жителей составляла 11,6%.
Всего в этом году новую работу получили более 1 тыс. горожан. Это в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2016 года. Благодаря получению статуса ТОСЭР в следующем году в городе планируется создать до 300 новых рабочих мест. К 1 сентября 2018 года в Верхнем Уфалее ожидается достижение уровня безработицы в 3,5-4,5%.
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