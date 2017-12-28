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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Южноуральцам представили первый рейтинг лучших лоббистов области
28.12.2017 г. 16:38
Так, в список авторы исследования включили директора аудиторской компании «Авуар» Алексея Овакимяна, директора компании «Стратум» Олега Пермякова, председателя совета директоров регионального IT-парка Максима Судакова. Также в перечень вошли директор агентства инвестразвития Анатолий Лобко, президент Уральского экономического союза Олег Витковский, президент ЮУТПП Федор Дегтярев, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. Лучшими лоббистами признаны и представитель АСИ в области Дмитрий Довженко, руководитель регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров, а также эксперт в антимонопольном регулировании Денис Константинов.
Авторы исследования сознательно не включили в него представителей крупного бизнеса, нет в списке и представителей власти. За исключением руководителей АСИ и «Деловой России». Перечень был составлен путем опроса экспертов, в алфавитном порядке: ранжировать, какой лоббист эффективнее, зачастую невозможно и некорректно, отметили в агентстве «ЧелябинскСегодня», которое составило рейтинг.
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