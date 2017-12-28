В Челябинске в новогодние каникулы отменят несколько маршрутов общественного транспорта

Фото с сайта cheladmin.ru

С 1 по 8 января не будут выходить в рейсы троллейбусы № 1, 2, 3, 6, 11, 16 и 18; трамваи № 10, 18, 21; автобусы №14, 43, 52, 17, 28, 32. Остальные будут работать по специальному расписанию. Ходить они будут значительно реже, чем в обычные выходные. Режим работы скорректируют с учетом проведения культурно-массовых мероприятий и работы промышленных предприятий. 31 декабря общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

30 декабря автобусы будут работать по расписанию выходного дня, маршруты трамваев № 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 будут работать по расписанию рабочего дня. Троллейбусы №5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 также выйдут на линию по расписанию рабочего дня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

График работы автобусов 31 декабря:

Маршрут №4 - последние автобусы отправятся с улицы Мамина в 21:15, с ЮУрГУ в 20:57. Рейсы отправлением с улицы Мамина в 20:40, 20:55 – отменяются.

Маршрут № 31 последние автобусы отправятся с ЧМК в 20:27 по маршруту, 21:00, 21:14 до остановки «улица Куйбышева». С Академика Сахарова в 21:39 до ТРК «Фиеста». Рейс отправлением с ЧМК 21:38 отменяется.

Маршрут № 34 последний автобус отправится с остановки «Автобусный парк» в 19:50 с Мехколонны 21:17. Рейсы отправлением с остановки «Автобусный парк» 20:15 и с Мехколонны 21:42 – отменяются.

Маршрут № 64 последний рейс с остановки «Автобусный парк» отправится в 20:16, с железнодорожного вокзала в 21:23. Рейсы отправлением с автобусного парка 20:28 и 20:40 и с железнодорожного вокзала 21:46 отменяются.

В первые дни нового года движение некоторых маршрутов будет приостановлено. Автобусы:

№ 14 «Ж/д Вокзал – посёлок Новосиниглазово» (1 января).

№ 43 «ЧМК – посёлок старое Першино» (1 января).

№ 52 «Областная больница – посёлок Исаково» (1 января).

№ 17 «посёлок Фатеевка – улица Барбюса» (1 января).

№ 28 «Областная больница – Политехникум» (1, 2 и 3 января).

№ 32 «Автобусный парк – Областная больница» (1 по 8 января включительно)

Остальные маршруты по специальному расписанию.

С 1 по 8 января включительно отменяются следующие троллейбусные маршруты:

№ 1 «ПКиО - Ж/д вокзал»

№ 2 «ЧТЗ – ПКиО»

№ 3 «Ж/д Вокзал – ЧТЗ»

№ 6 «ЧТЗ – Первозерный»

№ 11 «АМЗ – ЧТЗ»

№ 16 «АМЗ – ЖБИ»

№ 18 «ЧКПЗ – Вокзал»

Остальные маршруты 1 и 2 января по специальному расписанию на уровне 65% от расписания выходного дня. С 3 января по расписанию выходного дня.

С 1 по 8 января включительно отменяются следующие трамвайные маршруты:

№ 10 «Першино – ЦХП»

№ 18 «ЧЭМК – улица Чистопольская»

№ 21 «ЧЭМК – ЧМК»

Остальные маршруты 1 января по специальному расписанию на уровне 65% от расписания выходного дня. Со 2 января по расписанию выходного дня.



С более подробным расписанием можно ознакомиться на сайте https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/

По вопросам работы транспорта пассажиры смогут обращаться в диспетчерские службы транспортных предприятий:

ООО «Общественный городской транспорт» 778-62-34, 8-912-776-62-34 (маршруты автобусов № 1, 4, 14, 17, 18, 28, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 66, 81).

ООО «Мегаавто» 922-230-14-31 (маршрут автобуса № 33)

ООО «ТК Иремель» и ООО «Второй автобусный парк» 750-07-38 (маршруты автобусов № 15, 16, 43, 51, 52).

МУП «Служба организации движения» 2-400-555.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.12.2017 г.»