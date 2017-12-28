«ЧелАвиа», чьи самолеты арестовали приставы, за неделю погасила свой долг

Фото: Пресс-служба УФССП Челябинской области

Компания задолжала 13 млн 250 тыс. рублей. В счет этой суммы 18 декабря 2017 года судебные приставы арестовали 23 легкомоторных воздушных судна и семь единиц автотранспорта. Деньги взыскивает организация, которая сейчас находится в состоянии ликвидации, но за ней числится долг по заработной плате - более 26 млн рублей.

Через неделю после ареста имущества «ЧелАвиа» полностью рассчиталась по долгам со взыскателем. Но обременения - это 927 тыс. рублей - будут отменены после погашения исполнительского сбора, сообщили в службе судебных приставов.

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