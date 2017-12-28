Жителя Копейска отправили в колонию на 19,5 года за двойное убийство

Фото с сайта 74.мвд.рф

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. По версии следствия, 26-летний парень в ноябре 2016 года распивал спиртное в квартире потерпевших в Копейске. Во время застолья возникла ссора. В результате гость несколько раз ударил женщину по голове, отчего она потеряла сознание. После этого обвиняемый напал с ножом на сожителя хозяйки квартиры. От ударов последний скончался. Чтобы скрыть следы преступления, парень поджег квартиру. Женщина скончалась от ожогов.

Кроме отбывания срока в колонии, обвиняемый должен выплатить 2 млн рублей родственникам убитых, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.12.2017 г.»