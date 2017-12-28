Дети в Челябинской области сделали елочные игрушки из мусора

Фото с сайта op74.ru

Материалом стали старые граммофонные пластинки и спичечные коробки, бутылки и газеты, контейнеры. Областной конкурс «Подарки для елки» проходит второй год. Его цель - привлечь внимание детей и взрослых к бережному отношению к природе.

«Такие мероприятия помогают в формировании экологического мировоззрения, развитие эстетического вкуса и поощряют творчески мыслящих и одаренных детей», - считает директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Работы были представлены в трех возрастных группах, в 13 номинациях. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и памятные подарки, сообщили в Общественной палате Челябинской области.

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Все новости за 28.12.2017 г.»