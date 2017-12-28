Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.4544р. - 0.2799
- 68.2328р. - 0.3094
Разбор полетов
-
27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
Дети в Челябинской области сделали елочные игрушки из мусора
28.12.2017 г. 14:42
Фото с сайта op74.ru
Материалом стали старые граммофонные пластинки и спичечные коробки, бутылки и газеты, контейнеры. Областной конкурс «Подарки для елки» проходит второй год. Его цель - привлечь внимание детей и взрослых к бережному отношению к природе.
«Такие мероприятия помогают в формировании экологического мировоззрения, развитие эстетического вкуса и поощряют творчески мыслящих и одаренных детей», - считает директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
Работы были представлены в трех возрастных группах, в 13 номинациях. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и памятные подарки, сообщили в Общественной палате Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.12.2017 г. В Челябинской области в праздники отменят часть междугородних автобусов
- 28.12.2017 г. Большинство челябинцев встречают Новый год с хорошим настроением
- 28.12.2017 г. Челябинцам рассказали, где можно запускать фейерверки
- 27.12.2017 г. Мэрия Челябинска потратила по 6 рублей 90 копеек на Новый год на каждого жителя города
- 27.12.2017 г. Полицейские в Челябинске выстроили патрульные машины в виде надписи «С новым годом!»