Первая служба в Христорождественском соборе Челябинска пройдет в 2018 году

Фото: Илья Бархатов / gubernator74.ru

Об этом сообщил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Владыка вместе с губернатором области сегодня, 28 декабря, осмотрели стройплощадку. В 2017 году по проекту строители возвели стены и два свода храма под свод куполов. В здании готов подвал, где будут располагаться инженерные коммуникации. На первом этаже завершены отделочные работы, установлена купель.

По проекту общая высота по кресту на главном куполе составит 67 метров. Южноуральский кафедральный собор войдет в топ-5 самых высоких храмов России наряду с храмом Христа Спасителя в Москве и Исакиевским собором Санкт-Петербурга. Главный купол будет держаться на барабане диаметром 20 метров и общим весом 400 тонн, который будет опираться на четыре опоры, две из которых возвели в этом году. Строительство главного храма области началось в 2014 году.

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