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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Прокуратура не нашла нарушений по температуре в детсаду, где в спальне лежал снег
28.12.2017 г. 13:18
Надзорный орган проводил проверку по информации СМИ. «По результатам проверочных мероприятий нарушений температурного режима и требований санитарных норм не установлено», - сообщили в областной прокуратуре. Тем не менее сотрудники ведомства объявили предостережение главе Коркинского района. «С целью исключения негативных последствий и предупреждения нарушений прав детей», - отметили в надзорном ведомстве.
Акт прокурорского реагирования находится на контроле. Ранее родители воспитанников сообщали в соцсетях о том, что комнатные термометры в помещениях показывают 13-15 градусов. А в одной из спален детсада на подоконнике был обнаружен снег. Там же родители заметили дыры, которые были заткнуты тряпками.
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