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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
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Челябинец в погребе нашел четыре килограмма ртути
28.12.2017 г. 13:08
Фото с сайта ozerskadm.ru
В среду, 27 декабря, он делал ремонт в недавно купленной квартире. Под его балконом на первом этаже находится погреб, там и была спрятана 200-миллилитровая банка с ртутью. Челябинец сразу же обратился в экстренные службы. К месту происшествия был направлен экипаж городской службы спасения. Емкость изъята для передачи в «Центр гражданской обороны и защиты населения», ртуть не разлилась, сообщили в единой дежурной-диспетчерской службе.
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