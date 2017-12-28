Челябинец в погребе нашел четыре килограмма ртути

Фото с сайта ozerskadm.ru

В среду, 27 декабря, он делал ремонт в недавно купленной квартире. Под его балконом на первом этаже находится погреб, там и была спрятана 200-миллилитровая банка с ртутью. Челябинец сразу же обратился в экстренные службы. К месту происшествия был направлен экипаж городской службы спасения. Емкость изъята для передачи в «Центр гражданской обороны и защиты населения», ртуть не разлилась, сообщили в единой дежурной-диспетчерской службе.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.12.2017 г.»