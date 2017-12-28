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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
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Гражданина Узбекистана будут судить за убийство 4-летнего сына
28.12.2017 г. 13:02
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Инцидент произошел в феврале 2017 года в поселке Горный Аргаяшского района. В ходе ссоры с женой, обвиняемый облил пол, мебель бензином и бросил подожженную спичку на пол. В результате на нем самом вспыхнула одежда, пламя перекинулось на женщину, а потом загорелся дом. Двоих взрослых спасли, а их 4-летний сын умер от отравления угарным газом. Прокуратура предъявила мужчине обвинения по двум статьям – за убийство малолетнего ребенка и за покушение на убийство двух лиц. Суда он дожидается в СИЗО.
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