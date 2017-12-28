В Челябинске ограбили отделение «Почты России»

Фото с сайта moe-kursk.ru

Сумма ущерба пока не установлена. Преступление совершено в ночь на четверг, 28 декабря. Сотрудники отделения по адресу улица Университетская набережная, 38 пришли на работу и обнаружили, что дверь открыта. Они сразу вызвали полицию. На месте работают оперативники, проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску. В результате происшествия никто не пострадал, письма и посылки в сохранности.

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Все новости за 28.12.2017 г.»