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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
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В Челябинске на мосту у ж/д вокзала во время движения вспыхнул автомобиль
28.12.2017 г. 12:53
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Отечественная легковушка сгорела дотла. Это произошло на путепроводе "Челябинск-Главный" вечером в среду, 27 декабря. Огонь моментально охватил ВАЗ - 21093. Видео свидетели происшествия выложили в группу "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". Пользователи в комментариях возмущаются тем, что никто из проезжавших мимо водителей не помог владельцу легковушки потушить огонь. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.
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