Спелеоархеолог рассказал о самой известной и самой посещаемой пещерах Челябинской области

А вы были в пещерах? На территории Челябинской области располагается несколько тысяч таких объектов. Большинство из них находится в Саткинском районе. Самая известная пещера региона — Игнатьевская. Она находится в Катав-Ивановском районе на правом берегу реки Сим, недалеко от деревни Серпиевка. Пещера примечательна тем, что внутри нее расположена древняя "картинная галерея", отметил спелеоархеолог Владимир Юрин. На стенах сохранились рисунки первобытных людей, которые были сделаны 14,5 тыс. лет назад.

«Рисунки нанесены на стенки и своды в отдельных местах. В первую очередь в большом и дальних залах черной и красной краской. Есть изображения животных, много геометрических знаков, параллельные горизонтальные и вертикальные, извилистые линии, точки, целые ряды точек. Есть следы животных. Также проводились там, конечно, археологические раскопки. Было обнаружено очень много материалов интересных, начиная с палеолита, древнего каменного века, и заканчивая Средневековьем, то есть практически все исторические эпохи представлены в рыхлых отложениях Игнатьевской пещеры», — рассказал Владимир Юрин.

Также в пещере было обнаружено более 2,5 тыс. костей больших пещерных медведей. "Это самая знаменитая, но не самая посещаемая пещера Челябинской области", — заметил Владимир Юрин. Сейчас доступ в залы Игнатьевской пещеры ограничен — на входе установлена решетка. Природно-исторический памятник закрыли для туристов из-за разрушения наскальных рисунков древних людей. Посетители, которые приезжали "дикарями", оставляли в залах мусор, писали на стенах и устраивали самостоятельные раскопки. С 2016 года пещеру можно посещать только по предварительной записи и только с экскурсоводом. Сейчас самой популярной у самостоятельных туристов является Сугомакская пещара. "Она очень красивая", — отметил Владимир Юрин. Пещера входит в состав природно-исторического комплекса.

«Единственное место в Челябинской области, где четыре разных природных объекта имеют одинаковое название: озеро Сугомак, река Сугомак, пещера Сугомакская и гора Сугомак. Представляете, целый комплекс, поэтому туда легкий доступ. Автобусы подъезжают, практически 300 метров не доезжая до пещеры и горы. Там автостоянка оборудована. Тут же напротив — озеро. Вот она самая посещаемая. Практически не бывает ни одного дня, чтобы там кого-то не было, а в летнее время и раннее осеннее время, в сентябре, я насчитывал там, на стоянке, рядом с пещерой занимают площадки все, примерно 20 автобусов и более 50 легковых автомобилей», — прокомментировал Владимир Юрин.

Первые два зала считаются легкодоступными для туристов. Третий же находится глубоко под землей. Чтобы туда спуститься, нужно использовать специальное оборудование. В этом зале расположено подземное озеро.

Все новости за 28.12.2017 г.»