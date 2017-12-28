Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.4544р. - 0.2799
- 68.2328р. - 0.3094
Разбор полетов
-
27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
На Южном Урале живут 18 миллиардеров
28.12.2017 г. 12:17
Фото с сайта 4vsar.ru
Такие данные по итогам декларационной кампании 2017 года приводит областная налоговая служба. 15 человек в регионе задекларировали от полумиллиона до 1 млрд рублей. От 100 до 500 тыс. рублей заработали 94 южноуральца. О доходах от 10 до 100 млн рублей отчитались почти 600 жителей области. В своих декларациях о заработке от 1 до 10 млн рублей заявили около 14 тыс. южноуральцев. Это на 1,3 тыс. больше, чем в прошлом году.
О доходах в крупных размерах заявляют предприниматели, работающие в сфере производства и оптовой торговли, а также граждане, совершающие операции на рынке ценных бумаг, сообщили в ведомстве.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 19.09.2017 г. Реальные доходы жителей Челябинской области снизились почти на 700 рублей
- 05.09.2017 г. Доходы южноуральцев в ближайшие месяцы расти не будут
- 22.08.2017 г. Борис Дубровский: «Товарищи бизнесмены, поднимайте зарплату населению, формируйте рынок сбыта»
- 22.08.2017 г. Реальные доходы южноуральцев продолжают падать
- 11.08.2017 г. Рост доходов жителей Челябинской области будет одним из самых низких в стране