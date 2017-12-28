На Южном Урале живут 18 миллиардеров

Фото с сайта 4vsar.ru

Такие данные по итогам декларационной кампании 2017 года приводит областная налоговая служба. 15 человек в регионе задекларировали от полумиллиона до 1 млрд рублей. От 100 до 500 тыс. рублей заработали 94 южноуральца. О доходах от 10 до 100 млн рублей отчитались почти 600 жителей области. В своих декларациях о заработке от 1 до 10 млн рублей заявили около 14 тыс. южноуральцев. Это на 1,3 тыс. больше, чем в прошлом году.

О доходах в крупных размерах заявляют предприниматели, работающие в сфере производства и оптовой торговли, а также граждане, совершающие операции на рынке ценных бумаг, сообщили в ведомстве.

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Все новости за 28.12.2017 г.»