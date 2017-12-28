Три человека пострадали при столкновении маршрутки с фурой на Свердловском тракте

Фото с сайта vk.com/chp_chel

Авария произошла вечером в среду, 27 декабря. По данным очевидцев, маршрутка на большой скорости въехала в грузовик. В результате ДТП пострадали три человека. Одного из них - 63-летнего мужчину - госпитализировали с разрывом селезенки, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

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