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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
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Три человека пострадали при столкновении маршрутки с фурой на Свердловском тракте
28.12.2017 г. 12:13
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Авария произошла вечером в среду, 27 декабря. По данным очевидцев, маршрутка на большой скорости въехала в грузовик. В результате ДТП пострадали три человека. Одного из них - 63-летнего мужчину - госпитализировали с разрывом селезенки, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
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