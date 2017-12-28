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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
Продающие недвижимость челябинцы мечтают уехать в США или Краснодарский край
28.12.2017 г. 12:10
Фото с сайта beesona.ru
Основными причинами называют неблагоприятный климат и плохую экологию. По данным сайта N1, около 60% пользователей портала, продающих или сдающих недвижимость, мечтают перебраться за рубеж или в другой российский город. Больше всего челябинцы мечтают о переезде в США, Испанию и Чехию. Среди российских территорий лидируют Краснодарский край, Москва и Калининград.
Еще 17% опрошенных хотели бы остаться в Челябинске, но сменить район проживания. В список предпочтений вошли центр города, а также Курчатовский и Калининский районы.
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