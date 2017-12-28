Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 0 ... +2 C°
- 57.4544р. - 0.2799
- 68.2328р. - 0.3094
Разбор полетов
-
27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
Большинство челябинцев встречают Новый год с хорошим настроением
28.12.2017 г. 12:02
Фото с сайта vistanews.ru
В 2016-м горожане были настроены менее оптимистично. Позитивные изменения выявил опрос, проведенный социологами челябинского филиала Президентской академии. Так, за год количество оптимистов среди жителей выросло на 15%.
Чаще хорошее настроение накануне праздничных выходных отметили респонденты с уровнем доходов выше среднего. Каждый третий ответил, что не испытывает никаких эмоций перед Новым годом. С плохим настроением встречают праздник 9% жителей. В основном это неработающие мужчины-пенсионеры и те, кто характеризуют свое положение вариантами "денег хватает только на питание" и "живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.12.2017 г. Дети в Челябинской области сделали елочные игрушки из мусора
- 28.12.2017 г. В Челябинской области в праздники отменят часть междугородних автобусов
- 28.12.2017 г. Челябинцам рассказали, где можно запускать фейерверки
- 27.12.2017 г. Мэрия Челябинска потратила по 6 рублей 90 копеек на Новый год на каждого жителя города
- 27.12.2017 г. Полицейские в Челябинске выстроили патрульные машины в виде надписи «С новым годом!»