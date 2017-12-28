Большинство челябинцев встречают Новый год с хорошим настроением

Фото с сайта vistanews.ru

В 2016-м горожане были настроены менее оптимистично. Позитивные изменения выявил опрос, проведенный социологами челябинского филиала Президентской академии. Так, за год количество оптимистов среди жителей выросло на 15%.

Чаще хорошее настроение накануне праздничных выходных отметили респонденты с уровнем доходов выше среднего. Каждый третий ответил, что не испытывает никаких эмоций перед Новым годом. С плохим настроением встречают праздник 9% жителей. В основном это неработающие мужчины-пенсионеры и те, кто характеризуют свое положение вариантами "денег хватает только на питание" и "живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание".

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Все новости за 28.12.2017 г.»