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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинской области в праздники отменят часть междугородних автобусов
28.12.2017 г. 12:08
Корректировка расписания коснется вечера воскресенья, 31 декабря, и утра понедельника, 1 января. Число рейсов решено сократить в связи с небольшим пассажиропотоком. Так, последний в этом году автобус с вокзала "Юность" отправится в 21:55. Высокий спрос на билеты ожидается в дневное время 31 декабря, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В связи с этим в первой половине дня будут организованы дополнительные рейсы. Во все остальные праздничные дни автобусы будут перевозить пассажиров по обычному расписанию.
Подробное расписание работы автовокзалов на 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года и контактные телефоны ответственных лиц размещены на сайте министерства дорожного хозяйства Челябинской области.
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