В Челябинске начался сбор подписей в поддержку Ксении Собчак

Скриншот с сайта youtube.com / Ксения Собчак

Аналогичные акции, которые стартовали в среду, 27 декабря, проводятся еще в 52 городах России. Как сообщил руководитель челябинского представительства штаба Собчак Эрнест Лукманов, до 12 января им предстоит собрать примерно 2,5 тыс. подписей в поддержку ее кандидатуры в президенты России.

«Подписи мы собираем, находясь в штабе, для этого у нас организованы дежурства с 10 часов утра до 22 часов без выходных, исключение составляет только 1 января – с 12 часов дня мы начинаем работать. Наши волонтеры будут ходить по квартирам, дежурить в общественных местах. Нам помогает наш центральный сайт, благодаря которому уже есть около 1,5 тыс. сторонников, готовых поставить свою подпись за Ксению Анатольевну», - сообщил руководитель челябинского представительства штаба Собчак Эрнест Лукманов.

В Челябинске сторонники Собчак намерены сегодня, 28 декабря, развернуть агитационные шатры, в которых все желающие также могут поставить подписи. Палатки планируют установить на северо-западе. Уведомления были поданы, ответ от мэрии в челябинском представительстве штаба ждут в течение дня. За процедурой будут тщательно следить юристы.

Кандидатуру Ксении Собчак на выборы выдвинула партия "Гражданская инициатива". 26 декабря ЦИК зарегистрировал Собчак в качестве кандидата в президенты.

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