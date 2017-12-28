В магазинах Челябинска отказываются принимать новые банкноты 2000 рублей

Фото предоставлено слушателем

Житель города провел эксперимент, обойдя несколько торговых точек, и о его результатах рассказал редакции "Челябинского эха". По словам слушателя Андрея, он посетил в том числе кондитерский отдел, отдел по продаже чая, алкомаркет, ателье - всего 11 объектов. Везде о новой синей купюре слышали, но видели ее впервые. Продавцам банкнота очень понравилась, и они отметили ее сходство с евро. Но принять согласились далеко не все.

«Я прошел по 11 точкам, и в девяти отказались взять новую двухтысячную купюру, ссылаясь на то, что они такую банкноту еще на видели, не знают, как определять признаки подлинности, и побоялись, что я могу им вручить подделку. В одном отделе позвонили руководству, и продавец узнал, как работать с этими купюрами: брать или не брать. И, как я понял, руководитель сказал, что на свое усмотрение - смотрите на просвет, если настоящая, то берите», - рассказал слушатель.

В этой точке купюру брать отказались, согласились - в двух других: магазине, где продают мясо птицы, и в ателье. В последнем даже предложили обменять две тысячные купюры на одну новую. Ее жителю города, кстати, выдали в одном из банковских отделений. Ожидается, что в начале следующего года двухтысячные купюры в Челябинске войдут в массовое обращение, тогда же появится и банкнота 200 рублей.

Центробанк официально представил новые банкноты в октябре. Купюра номиналом 200 рублей зеленая, на ней размещены символы Севастополя - Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Банкнота в 200 рублей синяя. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.

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Все новости за 28.12.2017 г.»