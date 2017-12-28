Детям-инвалидам рассказали, как не потеряться в мире профессий

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Трудно быть родителями. А еще труднее - родителями детей с инвалидностью. Помимо прочих сложностей, есть проблемы с выбором профессии для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. В Челябинском государственном университете работает Ресурсный учебно-методический центр, который на минувшей неделе организовал профориентационное мероприятие «Мое будущее начинается сегодня». Оно проходило на трех площадках - в Челябинске, Кургане и Екатеринбурге. Школьников с инвалидностью из трех регионов Урала познакомили с доступными профессиями в вузах. В нем участвовали более 100 старшеклассников с различными ограничениями по здоровью. Председатель челябинской областной организации инвалидов Елена Куртеева считает, что элементы профориентации в раннем возрасте способны помочь с ребенку в обучении, когда он окончит школу и поступит в вуз.

«Для того, чтобы инвалид работал, он должен получить качественное образование. Оно не может быть только в вузе, в отрыве от школы, потому что у всех должна быть определенная база, чтобы получать высшее образование. Когда мы проводили специальную предметную олимпиаду среди школьников, которые на домашнем обучении находятся, и те, которые несмотря на свои физические недостатки ходят в школу, — это была показательная разница в уровне подготовки этих школьников, поэтому инвалид для того, чтобы он был конкурентоспособным на рынке труда, должен получить качественное профессиональное образование», - отметила Елена Куртеева.

Замначальника Ресурсного учебно-методического центра ЧелГУ Дарья Романенкова, главная задача для вузов в плане работы со студентами-инвалидами - выпустить на рынок труда полноценного специалиста с необходимым набором компетенций, способного к тому же легко адаптироваться в рабочем коллективе.

«Это, наверное, задача сейчас ставится очень актуально, потому что если для всех выпускников говорится о том, что трудоустройство — это критерий, то по выпускникам с инвалидностью практически индивидуальный учет в том, чтобы они трудоустраивались и желательно исходя из полученного образования. Вуз, конечно, может говорить, что наша задача — дать образование, но на самом деле это неправильное понимание. Если вуз понимает, что его задача — трудоустроиться, он будет по-иному подходить к организации образовательного процесса. Уже с позиции не только поставить какую-то оценку и выпустить с дипломом, но и представить рынку труда выпускника с необходимыми компетенциями, который может выполнять функции и включиться в следующий этап социализации — обеспечивать себя и свою семью, а для государства он превратится из получателя социальных услуг в налогоплательщика», - рассказала Дарья Романенкова.

Что касается мероприятия, которое провел Ресурсный центр ЧелГУ в трех городах, то школьники на нем смогли в деловой игре примерить на себя несколько профессий. Так, попробовали себя в роли экономистов, на мастер-классе разобрали функции журналистики в выстраивании коммуникации в различных сферах жизни и услышали от психолога, как не потеряться в мире профессий.



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