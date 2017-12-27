Челябинск
- -15 ... -17 C°
- -11 ... -13 C°
- 57.7343р. - 0.4646
- 68.5422р. - 0.5515
Разбор полетов
-
27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Топ-5 новостей Челябинска
На кладбищах Челябинска заканчиваются места
27.12.2017 г. 16:06
Фото с сайта 86.mvd.ru
Поэтому городские власти вынуждены искать свободные участки в приграничных с областным центром районах. Если проект челябинской агломерации будет утвержден, то это ускорит процесс выделения земли, сообщил глава города Евгений Тефтелев.
«Мы ждем только принятие законов на федеральном уровне, если будет в рамках агломерации, то и так решим, но мы в Сосновском и Красноармейском районах запросили землю под кладбища», - рассказал глава города Евгений Тефтелев.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 11.05.2017 г. На дорогу в Каштаке выбросили гроб
- 31.03.2017 г. В Челябинске незаконно похоронили бывшего зама Тефтелева
- 27.03.2017 г. Команды могильщиков посоревнуются в выполнении похоронного ритуала на скорость
- 18.01.2017 г. Прокуратура ищет виновника путаницы с телами двух умерших бабушек в Челябинске
- 17.01.2017 г. Челябинская семья случайно похоронила чужую бабушку