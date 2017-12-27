На кладбищах Челябинска заканчиваются места

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Поэтому городские власти вынуждены искать свободные участки в приграничных с областным центром районах. Если проект челябинской агломерации будет утвержден, то это ускорит процесс выделения земли, сообщил глава города Евгений Тефтелев.

«Мы ждем только принятие законов на федеральном уровне, если будет в рамках агломерации, то и так решим, но мы в Сосновском и Красноармейском районах запросили землю под кладбища», - рассказал глава города Евгений Тефтелев.

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Все новости за 27.12.2017 г.»