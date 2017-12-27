Челябинская свалка будет закрыта в мае 2018 года

Фото с сайта news.vse42.ru

Такое обещание дал глава города Евгений Тефтелев. Он сообщил, что происходить это будет поэтапно. С 1 января будущего года бюджетные организации начнут вывозить мусор на полигоны Полетаево и Копейска. Сейчас решается вопрос о том, чтобы получить на это временное разрешение.

«После того, как мы регоператора выбираем, мы окончательно закрываем свалку, есть же конкурсы, есть риски, но я думаю, что в апреле-мае мы этот вопрос решим», - пообещал глава города Евгений Тефтелев.

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Все новости за 27.12.2017 г.»