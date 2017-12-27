Челябинцы выдвинули бизнесмена Андрея Яцуна в президенты

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За гендиректора компании «Доступное жилье»» проголосовали 506 человек. Собрание состоялось во вторник, 26 декабря, в Челябинске. Как сообщает «Ъ-Южный Урал», в ближайшие дни документы будут переданы в Центризбирком. После этого начнется сбор подписей в поддержку Яцуна для регистрации его в качестве кандидата в президенты. Для самовыдвиженцев необходимо 300 тыс. подписей.

О своем намерении баллотироваться бизнесмен заявил в конце прошлой недели. Ранее Андрей Яцун занимал пост председателя регионального отделения партии «Родина», но 13 сентября был освобожден от должности и исключен из партии в связи с утратой доверия.

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