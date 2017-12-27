Художник Альберт Растяпин поздравил южноуральцев картиной «Дед Мороз в противогазе»

Автор: Альберт Растяпин

На картине изображены главные символы Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. И оба - в противогазах. Картина написана на злобу дня. В Челябинске регулярно наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Люди постоянно жалуются на гарь и смог и на то, что им нечем дышать.

Ранее Альберт Растяпин метафорично отобразил и другие реалии жизни. В числе его работ картины о падении метеорита, о войне в Донбассе, об уничтожении санкционных продуктов, о смоге.

Автор: Альберт Растяпин

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Все новости за 27.12.2017 г.»