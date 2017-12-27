В Челябинской области уничтожили 36 тонн санкционных груш

Фото с сайта www.rsn-chel.ru

Две партии фруктов пытались провести в Россию из Казахстана. При осмотре груза инспекторы увидели следы маркировки, которые соответствуют стандартам стран ЕС. Сотрудники Россельхознадзора изъяли продукцию и уничтожили на полигоне в Увельском районе.

С начала текущего года в Челябинской области выявлено 10 попыток ввезти в страну подкарантинную продукцию. Из Казахстана хотели доставить на территорию региона 800 килограммов испанских лимонов, более 46 тонн польских яблок, свыше 148 тонн груш. Вся санкционная продукция весом более 200 тонн уничтожена, сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

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Все новости за 27.12.2017 г.»