Мэрия Челябинска потратила по 6 рублей 90 копеек на Новый год на каждого жителя города

Фото с сайта cheladmin.ru

Это одни из самых низких расходов среди российских городов. Такие данные опубликовало агентство "Федерал Пресс". Агентство собрало информацию по расходам 21 крупного города на организацию новогодних праздников. Выяснилось, что власти в Челябинске потратили по 6 рублей 90 копеек на каждого жителя. По этому показателю столица Южного Урала находится на 17-м месте, то есть в хвосте списка. Больше всего на каждого жителя власти потратили в Ханты-Мансийске — 222 рубля 90 копеек.

Также агентство сравнило бюджетные расходы на украшение улиц и площадей к празднику. В Челябинске на это ушло 8,3 млн бюджетных рублей. Город по этому показателю занял 11-е место. Наиболее щедрыми на иллюминацию чиновники оказались в Москве. Там на украшения потратили 930 млн рублей. Среди нестоличных городов самое высокое место заняла Пермь, где на иллюминацию ушло более 48 млн рублей. Там же корреспонденты агентства обнаружили и наиболее щедрых на ледовые городки чиновников. Согласно начальной стоимости контрактов, власти предусмотрели на строительство, содержание и демонтаж сооружений около 38 млн рублей. Челябинские чиновники предложили подрядчику в пять раз меньше. Начальная цена контракта составляла 7,8 млн рублей. Еще около 470 тыс. рублей - на установку ледового городка в Ленинском районе, пишет издание.

Самая дорогая елка была установлена в Москве. Ее стоимость составила 5,9 млн рублей. Примерно в такую же сумму оценивается поставка 500 упаковок лекарств для онкобольных. Самую большую елку высотой в 52 метра установили в Грозном.

В опубликованном материале также есть требования к Дедам Морозам и Снегурочкам, которые в новогоднюю ночь будут развлекать жителей городов. Так, актеры, желающие выступить перед публикой в Грозном, должны владеть русским языком, не использовать в своих номерах животных и насекомых, быть трезвыми и не употреблять ненормативную лексику. Шуба Снегурочки должна закрывать колени, а макияж не должен выглядеть вульгарно.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.12.2017 г.»