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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Мэрия Челябинска потратила по 6 рублей 90 копеек на Новый год на каждого жителя города
27.12.2017 г. 14:59
Это одни из самых низких расходов среди российских городов. Такие данные опубликовало агентство "Федерал Пресс". Агентство собрало информацию по расходам 21 крупного города на организацию новогодних праздников. Выяснилось, что власти в Челябинске потратили по 6 рублей 90 копеек на каждого жителя. По этому показателю столица Южного Урала находится на 17-м месте, то есть в хвосте списка. Больше всего на каждого жителя власти потратили в Ханты-Мансийске — 222 рубля 90 копеек.
Также агентство сравнило бюджетные расходы на украшение улиц и площадей к празднику. В Челябинске на это ушло 8,3 млн бюджетных рублей. Город по этому показателю занял 11-е место. Наиболее щедрыми на иллюминацию чиновники оказались в Москве. Там на украшения потратили 930 млн рублей. Среди нестоличных городов самое высокое место заняла Пермь, где на иллюминацию ушло более 48 млн рублей. Там же корреспонденты агентства обнаружили и наиболее щедрых на ледовые городки чиновников. Согласно начальной стоимости контрактов, власти предусмотрели на строительство, содержание и демонтаж сооружений около 38 млн рублей. Челябинские чиновники предложили подрядчику в пять раз меньше. Начальная цена контракта составляла 7,8 млн рублей. Еще около 470 тыс. рублей - на установку ледового городка в Ленинском районе, пишет издание.
Самая дорогая елка была установлена в Москве. Ее стоимость составила 5,9 млн рублей. Примерно в такую же сумму оценивается поставка 500 упаковок лекарств для онкобольных. Самую большую елку высотой в 52 метра установили в Грозном.
В опубликованном материале также есть требования к Дедам Морозам и Снегурочкам, которые в новогоднюю ночь будут развлекать жителей городов. Так, актеры, желающие выступить перед публикой в Грозном, должны владеть русским языком, не использовать в своих номерах животных и насекомых, быть трезвыми и не употреблять ненормативную лексику. Шуба Снегурочки должна закрывать колени, а макияж не должен выглядеть вульгарно.
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