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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Евгений Тефтелев не поддержал идею о реконструкции площади Революции
27.12.2017 г. 14:21
Речь идет о проекте, который был анонсирован в сентябре этого года. На итоговой пресс-конференции глава города сказал, что нужны публичные слушания. "Площадь Революции очень хорошо выглядит. Проект по ее реконструкции еще рассматривается. Но он должен пройти публичные слушания. Не все надо превращать в центр флешмобов", — заявил Тефтелев.
Проект реконструкции разработало конструкторское бюро "Стрелка". Сам документ достался городу бесплатно. Однако реализация проекта потребует порядка 200 млн рублей. Предложенная реконструкция подразумевает строительство двух фонтанов в районе площади, мощение территории гранитом и организацию подземной парковки рядом с Молодежным театром.
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