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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
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Полицейские в Челябинске выстроили патрульные машины в виде надписи «С новым годом!»
27.12.2017 г. 13:50
Фото с сайта 74.мвд.рф
Таким флешмобом они поздравили южноуральцев с наступающим праздником. Ролик выложен на официальном сайте управления МВД по региону. На видео Дед Мороз выезжает из своей резиденции на санях, запряженных собаками. Он добирается до мальчика, поздравляет его, вручает ребенку подарок. Затем снимает красный халат и остается в полицейской форме. Далее Дед Мороз присоединяется к своим коллегам. Вместе они садятся в патрульные машины. Из служебных автомобилей стражи порядка выстраивают надпись «С Новым 2018 годом!». Праздничный флешмоб был снят с высоты птичьего полета, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
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