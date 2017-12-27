Автовокзал у «Юности» переносить не будут, потому что пока некуда

Фото с сайта cheladmin.ru

Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. Опрос, который проводили чиновники администрации Челябинска, показал, что мнения тех, кто «за» и тех, кто «против», разделились поровну. В начале декабря глава города сам предложил переместить автовокзал на улицу Труда, не назвав точное место. Но сегодня отказался от этой идеи.

«В мыслях есть, разговариваем на эту тему. На сегодняшний день паритет перевозок в городе сложился. Мы разгрузили центр. Сегодня мы усилили требования к автобусам, которые паркуются у ДС «Юность» с включенными двигателями», - сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Евгений Тефтелев также сообщил, что транспортная логистика уже сложилась, но если будет найдена площадка, которая устроит челябинцев и перевозчиков, то он не возражает вновь рассмотреть этот вопрос.

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Все новости за 27.12.2017 г.»